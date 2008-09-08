Григорія Суркіса помістять на банкноту?

До чемпіонату континенту з футболу, який пройде через чотири роки в Україні і Польщі, Європейський центробанк має намір ввести в обіг нову купюру. На банкноті номіналом 2012 євро буде поміщено портрет президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА.

Як повідомили джерела, близькі до банківської еліти Старого Світла, проект нової банкноти був представлений на засіданні Ради директорів центробанку, що відбулося 4 вересня, і в цілому затверджений.

Це означає, що в купюрі, яка буде пущена в обіг влітку 2012 р., можлива лише незначна корекція її дизайну.

До речі, за даними того ж джерела, європейські банкіри мають намір звернутися до українських колег з пропозицією, щоб «банкнота Суркіса» на час футбольного чемпіонату була прийнята у вільний оборот і в Україні. Це позбавить численних європейських туристів від необхідності міняти валюту і таким чином зробить їх перебування в наший країні комфортнішим.

Газета "2000"