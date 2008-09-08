Львів переймає досвід Китаю для підготовки до ЧЄ-2012

У Києві відбулася робоча зустріч з представниками делегації Китайської Народної Республіки, у якій взяв участь заступник міського голови Львова Олександр ЖАРІКОВ. Метою зустрічі було ознайомлення з досягненнями китайських колег у підготовці до проведення літніх Олімпійських Ігор 2008 року та обговорення можливих спільних інвестиційних проектів у Львові.

Про це повідомляється на офіційному порталі Львівської міськради.

Делегацію Китайської Народної Республіки очолював віце-президент китайської державної корпорації «Road & Bridge Corporation», яка спеціалізується на будівництві доріг і мостів. Слід зазначити, що корпорація «Road & Bridge Corporation» є найбільшою будівельною організацією Китаю, а також входить до десятки провідних будівельних організацій світу.

Перед візитом в Україну, представники корпорації подали пропозиції щодо будівництва в Україні автомагістралі «Схід-Захід», яка дозволить сполучити між собою відповідні кордони держави. Подані проектні пропозиції оцінюються в 7 млрд доларів США, а в якості інвесторів готові виступити Китайське відділення ЄксІм-Банку, а також Національний Банк Китаю.

У рамках зустрічі О.ЖАРІКОВ здійснив презентацію найактуальніших інвестиційних проектів у місті. Особливу увагу було приділено проектам з будівництва нового стадіону та розбудови прилеглої до нього території. Присутні були ознайомлені з інвестиційними пропозиціями міста щодо розбудови транспортної інфраструктури, зокрема паркінгів.

За словами О.ЖАРІКОВА, колег з Китаю також було проінформовано про відкриття міжнародного тендеру на визначення виконавця розробки дорожньо-транспортної стратегії міста з врахуванням пілотного проекту будівництва трамвайної колії від головного залізничного вокзалу до стадіону.

У ході робочої зустрічі делегацію КНР було запрошено взяти участь у роботі Міжнародного економічного форуму, який відбудеться у Львові 1-3 жовтня.