Біля Харкова обладнають парковки до Євро-2012

Керівництвом Харківського і Дергачівського районів, які безпосередньо примикають до Харкова, опрацьовується питання щодо визначення земельних ділянок для облаштування буферних зон при в’їзді до міста для тимчасового паркування (відстою) транспортних засобів, які будуть задіяні в період проведення фінальної частини "Євро-2012" в Харківській області.

Про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

В Дергачівському районі вже є пропозиції по 4 таких зонах. Буферні зони будуть розташовуватись на під’їзді до Харкова в безпосередній близькості до автотрасс та окружної дороги з урахуванням подальшого переїзду туристів й уболівальників на громадському транспорті. Вони матимуть: показники руху до (від) буферної зони, освітлення, охорону, протипожежні засоби, воду, санітарні умови, пересувні медичні пункти, пункти техобслуговування, тимчасові кіоски для торгівлі необхідними в дорозі товарами, продажу карт, довідників, сувенірної продукції.

В області опрацьовується питання налагодження транспортного обслуговування учасників і гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у 150 кілометровій зоні від стадіону "Металіст" з використанням транспортних засобів вітчизняного виробництва.

Існуюча транспортна схема міста і області досить розвинена і в цілому наразі забезпечує потреби населення в пасажирських перевезеннях і сполученні стадіону "Металіст" з аеропортом, залізничними вокзалами, автостанціями, лініями метрополітену, маршрутами електро- та автотранспорту. На цей час щодоби на приміські і міжміські автобусні маршрути виходить близько 1100 автобусів, 320 вагонів метрополітену, 500 одиниць трамваїв і тролейбусів, близько 1200 автобусів різної пасажиромісткості.

Державною цільовою програмою "Євро-2012" передбачається оновлення у Харкові парку трамвайних вагонів у кількості 70 одиниць із загальним обсягом фінансування 169,1 млн.грн., оновлення парку тролейбусів у кількості 24 одиниць із загальним обсягом фінансування 24,0 млн.грн.

Після визначення маршрутів прямування уболівальників об’єднане статутне територіальне підприємство "Південна залізниця" готове внести зміни до розкладу руху та прокладе додаткові напрямки і збільшить кількість потягів згідно з потребами транспортного обслуговування учасників і гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

В перевезеннях до Євро-2012 будуть задіяні пасажирські вагони виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, рейкові автобуси, будівництво яких планується розпочати на вищезазначеному заводі, а також електропоїзди змінного струму ЕПЛ-9Т виробництва Холдінгової Компанії "Луганськ-тепловоз".