До 2012 року у Києві з`явиться 55 нових готелів

До початку ЄВРО-2012 у Києві з`явиться 55 нових готелів на 13169 номерів. Серед них буде 15 "п`ятизіркових" на 5515 номерів та 24 "чотиризіркових" на 4577 номерів. Готелів категорії "три зірки" 14 із кількістю номерів 2622, а також 2 "двозіркових" готелі на 455 номерів.

Про це з посиланням на першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА повідомляється на офіційному веб-порталі Київської міської влади.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, аби повністю забезпечити потреби у місцях для розміщення уболівальників та учасників чемпіонату Євро-2012, у Києві планується також реконструювати 28 гуртожитків на 12 тис. місць, збудувати 6 нових гуртожитків на 3,5 тис. місць. До всього намічено використати 27 гуртожитків готельного типу та кімнат для приїжджих загальною кількістю 298 місць, а також один міжнародний молодіжний центр на 15 тис. місць.

"Додаткові потреби для розміщення уболівальників та учасників можуть бути забезпечені завдяки трьом флотелям на акваторії Дніпра, та готелям, що будуються у Київській області", - розповів київський чиновник.

Він нагадав, що на сьогоднішній день у столиці діє три готелі категорії "5 зірок" - "Прем`єр Палац", "Опера" та "Свята Софія Hayatt Рідженсі Київ". Загалом у готельній мережі Києва на початок 2008 року налічувалося 16140 місць.