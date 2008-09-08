Шахтар програв Бешикташу, а Металург команді Блохіна

В неділю відбулося кілька товариських матчів, які виявилися не дуже вдалими для українських команд. Так донецький Шахтар у Стамбулі програв майбутньому суперникові харківського Металіста в Кубку УЄФА Бешикташу, а лідер українського чемпіонату, ще один донецький клуб, Металург поступився команді Олега Блохіна.

Товариські матчі

Бешикташ - Шахтар 2:0

Голи: Нобре 2, Узумчу 75

Москва - Металург Д. 4:2

Голи: Вукіч 41, Лопес 53, 79, Чижек 73 - Даниловський 22 (пен), 50