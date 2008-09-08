За матчем збірних України і Білорусі уважно спостерігала і людина Славена Біліча Іво Шушак.

Треба сказати, що гра нашої команди розчарувала скаута хорватів:

"Я приїхав дивитися на гру України, але побачив гру Білорусі. Українці зіграли дуже слабо. Лише двоє людей були світлими плямами збірної Михайличенка - Анатолій Тимощук і Олександр Алієв. Інші розчарували", - відзначає пан Шушак.

Хорватські журналісти вважають, що якби матч збірних України і Хорватії відбувся завтра, то хлопці Біліча без проблем узяли б три очки. Вони бояться Мілевського і Тимощука, але аніскільки не бояться Шевченка і Вороніна, які знаходяться не у формі.

Відзначають хорвати і гру Олександра Алієва, якого називають "дисидентом". Після його появи на полі гра українців зрушила з мертвої точки.

У білорусів без уваги не залишився Олександр Глєб, що визнав навіть і "шпигун" Фабіо Капелло.

"Україна грала дуже погано. Білорусі просто не пощастило", - відзначив він.

Football.ua