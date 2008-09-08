Перший офіційний матч національної збірної України з футболу під керівництвом Олексія МИХАЙЛИЧЕНКА завершився перемогою. В матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу 2010 року в групі 6 збірна України перемогла з мінімальним рахунком збірну Білорусі.

Україна - Білорусь 1:0 (Шевченко 90+3 пен.)

Уся гра минула при нулях на табло і без явних ознак гри, здатної принести результат. Наприкінці матчу українська збірна кинулася рятувати свої плани на виграш, все ж таки створила кілька не дуже акцентованих моментів, які білоруський воротар і захисники змогли відбити.

Результат прийшов на останніх секундах, коли суддя, виправляючи свою помилку за непризначений безперечний пенальті, призначив формальний пенальті за м`яч, що потрапив у руку. Удар Шевченка низом під саму штангу був майстерним. 1:0.

Зустріч у Львові, на стадіоні "Україна", обслуговувала суддівська бригада з Італії. Головний арбітр - Нікола РІЦЦОЛІ, лайнсмени - Алессандро СТАНЬЙОЛІ та Крістіано КАПЕЛЛІ.

Україна - П`ЯТОВ, ТИМОЩУК, ЯРМАШ, РУСОЛ, КАЛИНИЧЕНКО (АЛІЄВ, 46), ВОРОНІН (СЕЛЕЗНЬОВ, 58), ШЕВЧУК, МИЛЕВСЬКИЙ (ШЕВЧЕНКО, 74), КРАВЧЕНКО, МИХАЛИК, НАЗАРЕНКО.

Білорусь - ЖЕВНОВ, КУЛЬЧІЙ, ФИЛИПЕНКО, ОМЕЛЬЯНЧУК, КОРИТЬКО (ЧУХЛЕЙ, 68), БУЛИГА (В`ячеслав ГЛЕБ, 72), СТРАХАНОВИЧ, Олександр ГЛЕБ, КУТУЗОВ, ПУТИЛО (ПАВЛОВ, 80), ВЕРХОВЦОВ.