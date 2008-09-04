Ющенко відкриє новий стадіон у Дніпропетровську
разом з Коломойським
14 вересня, у день міста, у Дніпропетровську у відкритті стадіону «Арена-Дніпро» візьме участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР.
Він також зазначив, що в церемонії відкриття стадіону візьме участь і основний інвестор будівництва Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ.
За словами В.БОНДАРЯ, цього ж дня Президент візьме участь у відкритті меморіального комплексу жертвам Голодомору поблизу Дніпропетровська.
Також Президентові буде представлено проект реконструкції Меморіалу Слави в Дніпропетровську, реконструкцію якого буде закінчено до 65-річчя перемоги в Другій світовій війні.
Голова облдержадміністрації повідомив, що він вніс пропозицію про створення музею Великої Вітчизняної Війни поряд з Меморіалом Слави.