До 10 жовтня буде кошторис реконструкції «Олімпійського»

Німецьке архітектурного бюро GMP, яке є генеральним проектувальником реконструкції НСК «Олімпійський», 10 жовтня визначить кошторис вартості будівельних робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він зазначив, що відповідно до графіка виконання проектних робіт, узгодженого цього тижня, GMP von Gerkan, Marg und Partner взяло на себе зобов`язання пришвидшити процес.

«На 10 жовтня ми матимемо повний кошторис розрахунку вартості будівництва», - сказав міністр.

Планують, що німецьке архітектурне бюро остаточно закінчить свою роботу до червня 2010 року, а потім контролюватиме виконання проекту.

За даними Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту, вартість проектувальних робіт, включаючи послуги українських адапторів, становитиме 163 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО вважає, що в разі збереження такої динаміки виконання графіку робіт НСК «Олімпійський» буде введено в дію згідно з вимогами УЄФА.

«Нині реконструкція НСК «Олімпійський» відбувається повністю відповідно до графіка виконання будівельних робіт (затвердженого 7 липня ц.р. - УНІАН), який узгоджено з УЄФА», - зазначив міністр.

При цьому Ю.ПАВЛЕНКО додав, що зараз відбувається конкурс з визначення спеціалізованого міжнародного консультанта, який контролюватиме виконання проекту.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня цього року Державне підприємство НСК ”Олімпійський” підписало договір про виконання робіт з реконструкції стадіону з німецьким архітектурним бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Договір було підписано згідно з рішенням міжвідомчої робочої групи з реконструкції НСК ”Олімпійський”, яку було створено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 5 липня 2007 року, після переговорів між Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту й потенційними компаніями-проектантами.

Згідно з угодою, передбачено три стадії робіт. Перша – презентація концептуального проекту впродовж 60 днів. Друга – власне робочий проект, який потрібно надати впродовж 180 днів (паралельно здійснюватимуться будівельні роботи). Третій етап – робоча документація (паралельно супровід будівництва до 2010 року).