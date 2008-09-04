«Київміськбуд» завершить демонтаж НСК «Олімпійський» до кінця року

Холдингова компанія «Київміськбуд» має намір завершити демонтаж НСК «Олімпійський» до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив головний інженер ХК «Київміськбуд» Олександр ГАЛИЦЬКИЙ.

За його словами, перший етап демонтажу, який включає проведення демонтажних робіт всередині чаші стадіону – знесення трибун першого і другого ярусів, – планується завершити у вересні.

При цьому другий етап, до якого планується приступити в жовтні, включає роботи з демонтажу підходів до стадіону, сходів, футбольного поля, доріжок, а також інженерних споруд. Всі демонтажні роботи планується завершити в грудні.

За словами О.ГАЛИЦЬКОГО, вартість демонтажних робіт, виконуваних ХК «Київміськбуд», становить близько 10 млн. грн.

Він також додав, що на майданчику працюють близько 200 чоловік, а в «піковий час» в демонтажних роботах буде зайнято близько 5 тисяч працівників.

О.ГАЛИЦЬКИЙ уточнив, що на певні види робіт компанія планує залучати підрядників, зокрема іноземних.

У свою чергу, міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО повідомив, що за ходом реконструкції стадіону можна буде спостерігати в онлайн-режимі, оскільки на будівництві встановлять камери, а будівельні роботи вестимуться цілодобово.

У Міністерстві у справах сім`ї, молоді і спорту також зазначили, що Мінрегіонбуд розробив для реконструкції стадіону окремий порядок, яким дозволив виконувати будівельні роботи паралельно з розробкою проекту реконструкції НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, ХК «Київміськбуд», що виступає генеральним підрядником демонтажних робіт НСК «Олімпійський», почала демонтаж бетонних конструкцій першого ярусу стадіону 14 серпня ц.р.

Підрядником з виконання спеціалізованих, технічно складних демонтажних робіт на стадіоні виступає ВАТ «Мостобуд».