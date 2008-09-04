Дніпропетровськ готовий розселити гостей Євро-2012

На сьогоднішній день в Дніпропетровську тільки одна п`ятизірковий готель, який був сертифікований експертами УЄФА. Це готельний комплекс «Україна».

Всього ж до Євро-2012 для ухвалення особливо важливих гостей в Дніпропетровську необхідно 1530 номерів класу люкс, повідомляють в міськраді.

До п`ятизіркових готелів у представників міжнародних футбольних організацій особливі вимоги. Наприклад, певний метраж парковки, наявність конференц-залів, ліфтів і тому подібне. Саме тому наші п`ятизіркові готелі (які, як правило, не відповідають світовим стандартам) не завжди влаштовують експертів УЄФА.

Але, за словами заступника міського голови Ірини ЗАЙЦЕВОЇ, поки що приводу для занепокоєння немає. Згідно з вимогами УЄФА, готелі можуть розташовуватися не тільки в тому місті, де проводиться чемпіонат, але і в стокілометровій зоні навколо нього. Таким чином, Дніпропетровськ може використовувати готелі, які знаходяться за містом. Крім того, влада Запоріжжя запропонувала розселити гостей в їх готелі «Yes», що відповідає всім вимогам.

Таким чином, Дніпропетровськ може використовувати готелі, які знаходяться за містом. Крім того, власті Запоріжжя запропонували розселити гостей в їх готелі «Yes», який відповідає всім вимогам.

Загалом в генеральному плані підготовки Дніпропетровська до Євро-2012 передбачено 33 готелі. Тільки за останніх час в місті був побудований 7 четирех- і п`ятизіркових готелів і зараз очікується їх сертифікація. Всього ж у місті на даний момент понад п`ять тисяч номерів різного рівня - від економ класу, до елітних апартаментів.

Окрім готелів, учасники чемпіонату і уболівальники розселятимуться в апартаменти квартирного типу. Інвестори вже надіслали в міську раду лист, в якому дали зобов`язання надати до Євро-2012 мебльовані номери.

«Це дано відома світова практика. Будуються нові житлові будинок, на час проведення чемпіонату вони функціонують як готелі, а потім виставляються на продаж», - додала начальник управління з підготовки та проведення Євро-2012 міської ради Наталія ЧЕРНИШОВА.