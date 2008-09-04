Англомовні покажчики доріг до ”Металіста” з’явилися у Харкові

У Харкові на проспекті Гагаріна маршрутом руху учасників чемпіонату Євро-2012 встановлені перші дорожні вказівники стадіону «Металіст», повідомляється на сайті міськради.

Ці роботи виконанні в рамках міської цільової програми підготовки та проведення в Україні Євро-2012, а саме - завдання №15: «Будівництво, реконструкція та створення у м. Харкові та на прилеглих територіях за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів належної інфраструктури, розроблення спеціальних туристичних маршрутів».

Загалом, як повідомили в Департаменті з питань підготовки та проведення фінального турніру ЧЄ-12 та спорту, передбачається встановлення вказівників до проведення 2-го жовтня ігор «Кубку УЄФА» за участю футбольної команди «Металіст» та відбіркової гри до чемпіонату Світу 2010 року між національними збірними командами України та Хорватії, яка відбудеться 11 жовтня 2008 року.

Також на основних вулицях міста будуть встановлюватися вказівники аеропорту та залізничного вокзалу.