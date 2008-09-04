”Київміськбуд” хоче реконструювати НСК «Олімпійський»

Холдингова компанія “Київміськбуд» має намір брати участь в конкурсі на визначення генерального підрядника реконструкції НСК «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив головний інженер ХК «Київміськбуд» Олександр ГАЛИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що не бачить іншої будівельної організації в Києві, здатної справитися з таким обсягом робіт. Серед переваг компанії О.ГАЛИЦЬКИЙ назвав те, що вона налічує 40 тисяч працівників і може надати для реконструкції близько 10 тисяч чоловік. При цьому в компанії є досвід і відповідна техніка для здійснення інженерної підготовки будівельного майданчика.

Єдиною альтернативою «Київміськбуду» він вважає залучення як генпідрядника реконструкції НСК «Олімпійський» іноземну компанію.

У свою чергу, міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО зазначив, що міжвідомча робоча група під керівництвом Івана ВАСЮНИКА розглядає пропозиції щодо генерального підрядника реконструкції «Олімпійського». «Відповідно до графіка, через декілька тижнів буде затверджено генпідрядник», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія «Київміськбуд», яка виступає генеральним підрядником демонтажних робіт НСК «Олімпійський», має намір завершити роботи до 5 вересня.

Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 38 акціонерних товариств, від 10% до 30% акцій яких належать компанії, 6 дочірніх підприємств, у яких ”Київміськбуд” володіє 100% пакетом акцій, і 51 підприємство – на правах асоційованого члена.

За підсумками 2007 року холдингова компанія «Київміськбуд» ввела в експлуатацію 731,7 тис. кв. м житла, що на 0,8% більше, ніж роком раніше.

Минулого року компанія ввела в експлуатацію 43 багатоповерхові будинки, з них в регіонах України – 10 житлових будинків площею 91,8 тис. кв. м.

У Києві в 2007 році компанія ввела 320,9 тис. кв. м житла як замовник і 427,5 тис. кв. м як інвестор, а також побудувала п`ять шкіл і один дитсадок.

Частка інвестицій населення в будівництво житла компанією в 2007 році становила 82,6% (у 2006 році – 75,9%).