Марафон ”Київ - Варшава, разом до Євро 2012” зустріли у Житомирі

Понад 200 житомирян зустріли учасників міжнародного марафону ”Київ - Варшава, разом до Євро 2012”.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з нагоди прибуття учасників марафону відбулися у Житомирі на майдані Корольова за участю представників міської та обласної влади, громадськості та журналістів.

Біля кінотеатру ”Жовтень” учасники марафону - інваліди-колясочники та спортсмени-любителі - розповіли житомирянам про свій намір успішно доїхати до Варшави на підтримку проведення в Україні та Польщі ”Євро-2012”.

З нагоди прибуття в місто марафону житомиряни підготували святкове шоу за участю юних виконавців та ансамблю бального танцю. Представники обласної влади зустріли учасників марафону хлібом-сіллю та побажали успіху у досягненні мети. Наразі учасники марафону рушили до Рівного, де також планують звернутися до жителів міста з закликом підтримати ідею проведення в Україні ”Євро-2012”.

Нагадаємо, що учасниками Міжнародного марафону ”Київ - Варшава, разом до Євро 2012” є 12 чоловік - спортсменів-колясочників, які протягом двох тижнів планують подолати відстань з Києва до Варшави.