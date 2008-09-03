Уряд вирішив, як убезпечити Євро-2012

Урядовий комітет з питань правової політики схвалив проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

В Концепції розроблені загальні принципи забезпечення безпечного проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Серед основних заходів передбачених концепцією, планується надавати екстрену допомогу за єдиним телефонним номером "112".