Уряд вирішив, як убезпечити Євро-2012
16:39, 03 вересня 2008Футбол 2012
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Екстрена допомога - за номером "112"
Урядовий комітет з питань правової політики схвалив проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
В Концепції розроблені загальні принципи забезпечення безпечного проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Серед основних заходів передбачених концепцією, планується надавати екстрену допомогу за єдиним телефонним номером "112".
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