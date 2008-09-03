Львів оголосив конкурс з розробки емблеми ”Львів-2012”

Чемпіонат Європи з футболу матиме свою, затверджену в УЄФА, офіційну емблему. Кожне місто, що прийматиме матчі футбольного чемпіонату, може створити свою емблему, яку також затвердять в УЄФА. Тому у Львові 5 вересня розпочинається конкурс на створення емблеми ”Львів-2012”.

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник міського голови Львова Василь КОСІВ.

Основними концептуальними завданнями конкурсу є знайти оригінальну дизайнерську ідею емблеми та її яскраве образне вирішення, що несло б дух міста, сприяло зростанню патріотизму, соціальній інтеграції та згуртуванню мешканців напередодні непересічної спортивної події.

Згідно із вимогами журі, дизайнерські рішення повинні бути авторськими, не допускається використання чужих робіт та елементів дизайну. Зокрема, забороняється використовувати елементи офіційної символіки чемпіонату Європи з футболу, розроблені UEFA, елементи герба Львова та державних символів України.

Конкурс триватиме у два етапи. Спочатку протягом місяця журі відбере 12 найкращих робіт. Потім, протягом двох тижнів, ці твори будуть розміщені у засобах масової інформації та на web-сторінках Львівської міської ради.

Як було повідомлено під час прес-конференції, участь у конкурсі можуть брати всі бажаючі, в тому числі професійні дизайнери та фірми, які на цьому спеціалізуються. Переможець отримає грошову премію у розмірі 10 тис. грн.