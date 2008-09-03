У Дніпропетровську пройде форум керівників готельного бізнесу

У Дніпропетровську 31 жовтня відбудеться Всеукраїнський форум "ЄВРО-2012: Міжнародні стандарти гостинності" за участі міжнародних фахівців для керівників підприємств готельно-ресторанного бізнесу та індустрії розваг України.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомила заступник міського голови Ірина Зайцева.

На форумі збираються обговорити шляхи поліпшення стандартів гостинності під час прийому гостей ЄВРО-2012 та альтернативні можливості їх розміщення. Крім того, учасники заходу ознайомляться з європейським досвідом проведення великих спортивних подій, способами впровадження стандартів і правил обслуговування у щоденну роботу ресторанів та готелів. А під час роботи секцій та у майстер-класах будуть також ділитися досвідом практичної роботи.

На форумі очікується до 250 учасників, а доповідачами будуть кращі консультанти з Франції, Іспанії, Росії, Швейцарії, України, Португалії.