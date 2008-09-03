Блаттер виключив можливість договірних матчів на ЧC-2006
Асоціація футболу Гани подасть до суду
Президент ФІФА Зепп Блаттер заявив, що на чемпіонаті світу 2006 року не могло бути договірних матчів. Таким чином Блаттер відповів на звинувачення канадського журналіста Деклана Хілла, який написав в своїй книзі "The Fix", що результати принаймні чотирьох матчів ЧС-2006 спланували наперед, повідомляє офіційний сайт Асоціації футболу Гани (GFA), передає Лента.ру.
У книзі Хілла розповідається, що синдикат підпільних ставок Гонконгу організував декілька договірних матчів на чемпіонаті світу в Німеччині, підкупивши футболістів збірних Гани, Еквадору і України. Журналіст стверджує, що перед початком гри групового турніру Італія - Гана (2:0), ігор 1/8 фіналу Бразилія - Гана (3:0), Англія - Еквадор (1:0) і гри 1/4 фіналу Італія - Україна (3:0) йому повідомили результати цих зустрічей.
Блаттер заявив, що чемпіонат світу з футболу є головною спортивною подією планети, і жодна команда не захоче програвати без боротьби. Президент ФІФА згадав тільки три з вказаних Хіллом матчів, підкресливши, що два з них відбулися в рамках плей-офф.
Книга Хілла "The Fix" надійшла в продаж 2 вересня. Цього ж дня офіційні представники Асоціації футболу Гани і Федерації футболу Еквадору (FEF) спростували звинувачення в тому, що гравці цих збірних брали участь в договірних матчах.
Як відзначає ганське інтернет-видання ghanaweb.com, Асоціація футболу цієї країни має намір подати на Хілла до суду. В офіційній заяві GFA йдеться, що звинувачення канадського журналіста є його вигадкою.