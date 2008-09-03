В Одесі почали будівництво нової спортивної арени ФК ”Чорноморець”
12:59, 03 вересня 2008Футбол 2012
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Забито першу палю під фундамент
В Одесі на центральному стадіоні ФК "Чорноморець" сьогодні пройшла урочиста церемонія відкриття будівництва нової спортивної арени - в основу трибун майбутнього стадіону будівельники забили першу палю.
Про це повідоляє прес-служба однойменного футбольного клубу.
Нова арена стане суто футбольною і отримає ім`я Віктора Прокопенка, заслуженого тренера України і Росії, який помер минулого року.
Демонтаж споруд стадіону ФК "Чорноморець" стартував на початку цього року. Реконструкцію об`єкту включено до програми підготовки і проведення в місті матчів європейського футбольного чемпіонату 2012 року.
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