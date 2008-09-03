В Одесі почали будівництво нової спортивної арени ФК ”Чорноморець”

В Одесі на центральному стадіоні ФК "Чорноморець" сьогодні пройшла урочиста церемонія відкриття будівництва нової спортивної арени - в основу трибун майбутнього стадіону будівельники забили першу палю.

Про це повідоляє прес-служба однойменного футбольного клубу.

Нова арена стане суто футбольною і отримає ім`я Віктора Прокопенка, заслуженого тренера України і Росії, який помер минулого року.

Демонтаж споруд стадіону ФК "Чорноморець" стартував на початку цього року. Реконструкцію об`єкту включено до програми підготовки і проведення в місті матчів європейського футбольного чемпіонату 2012 року.