Білорусь готова прийняти матч між збірними Росії та Грузії

Білорусь готова провести на своїй території відбірковий матч молодіжного Чемпіонату Європи з футболу 2009 року між збірними Росії та Грузії, який мав відбутися в Москві.

Про це повідомляє білоруський інтернет-ресурс Naviny.by.

«Ми дали добро, підготовка почалася, хоча Росія не згодна з рішенням УЄФА», - сказав генеральний директор Білоруської федерації футболу Леонід ДМІТРАНІЦА.

Планується, що гра відбудеться на мінському стадіоні «Трактор» 5 вересня.

Довідка УНІАН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 29 серпня опублікував офіційну заяву про те, що «у зв`язку з політичною кризою на Кавказі Комітет УЄФА у надзвичайних справах у складі президента європейського футбольного союзу Мішеля ПЛАТІНІ та віце-президентів Сенеша ЕРЗІКА, Джеффрі ТОМПСОНА, Герхарда МАЄР-ФОРФЕЛЬДЕРА і Маріоса ЛЕФКАРІТІСА вирішив провести два найближчі поєдинки молодіжної збірної Грузії з командами Росії та Польщі 5-6 і 9-10 вересня відповідно на нейтральній території. Це збігається з рішенням ФІФА, яка вирішила, що відбірковий матч чемпіонату світу між збірними Грузії та Ірландії відбудеться на нейтральній арені.

Своєю чергою прес-аташе Російського футбольного союзу Андрій МАЛОСОЛОВ заявив, що керівництво УЄФА прийняло політичне рішення в обхід своїх принципів. «Рішення це сумне, оскільки керівництво УЄФА не раз заявляло про відмову від політики. Для нас будь-яке рішення УЄФА в остаточному варіанті є обов`язковим до виконання. Але це абсолютно не означає, що ми згодні з цим рішенням. Навіть більше, вважаємо, що не було жодних підстав переносити гру, оскільки в Москві не було ані військової ситуації, ані надзвичайного стану», - сказав А.МАЛОСОЛОВ.

Збірні Росії та Грузії виступають у 4-й відбірковій групі. За два тури до фінішу Росія займає друге місце, відстаючи від лідерів - іспанців - на 6 очок. Грузія замикає турнірну таблицю.

Володарі перших місць у 10 відбіркових групах і чотири володарі других місць з найкращими показниками виходять у стикові поєдинки. Склад семи пар плей-офф визначають жеребкуванням. Команди, які потрапили в стикові матчі з других місць, грати одна проти одної не можуть. Суперники грають по разу вдома та на виїзді. Сім переможців виходять у фінальну стадію, де разом зі шведами змагатимуться за звання найсильнішої європейської молодіжної збірної.