УЄФА запрошує елітних тренерів на форум

В четвер і п`ятницю в штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньоні відбудеться ювілейний, десятий за рахунком, Форум елітних тренерів УЄФА, повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій uefa.com.

Свою присутність вже підтвердили переможець Ліги чемпіонів УЄФА сер Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед"), Арсен Венгер ("Арсенал"), Луіс Феліпе Сколарі ("Челсі"), володар Кубка УЄФА і Суперкубка УЄФА Дік Адвокаат ("Зеніт"), Клаудіо Раньєрі ("Ювентус"), Хосеп Гвардіола ("Барселона"), Юрген Клінсманн ("Баварія"), Клод Пюель ("Ліон") і Жезуалду Феррейра ("Порту").

Тренери обміняються думками про останні тенденції і проблеми, що впливають на найбільші європейські клуби.

У попередні роки ідеї тренерів з багатющим футбольним досвідом і величезними знаннями, висловлені на Форумі, згодом реалізовувалися в турнірах, що проводяться під егідою УЄФА.