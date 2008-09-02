Київське ”Динамо” оголосило заявку команди на Лігу Чемпіонів

Головний тренер Київського "Динамо" Юрій Сьомін визначився з гравцями, яких зможе задіяти в матчах групового турніру Ліги чемпіонів проти лондонського "Арсеналу", стамбульського "Фенербахче" і "Порту".

Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

У заявці "Динамо" 30 футболістів. У списку "А" 25 футболістів, ще п`ятеро проходять за списком "В", як такі, що народилися пізніше 1 січня 1987 року і на час внесення до заявки виступали за клуб не менше двох років.

Список "А":

Воротарі - 1. Олександр Шовковський, 31. Станіслав Богуш;

Захисники - 2. Олег Допілка, 3. Бетао (Бразилія), 6. Горан Саблич (Хорватія), 15. Папе Діакате (Сенегал), 17. Тарас Михалик, 23. Олександр Романчук, 26. Андрій Несмачний, 30. Бадр Ель Каддурі (Марокко), 32. Малхаз Асатиані (Грузія);

Півзахисники - 4. Тиберіу Гіоане (Румунія), 5. Огнен Вукоєвич (Хорватія), 7. Карлос Корреа (Бразилія), 8. Олександр Алієв, 11. Роман Єременко (Фінляндія), 19. Флорин Чернат (Румунія), 20. Олег Гусєв, 36. Мілош Нінкович (Сербія), 37. Айїла Юссуф (Нігерія);

Нападаючі - 10. Ісмаель Бангура (Гвінея), 16. Максим Шацьких (Узбекистан), 25. Артем Мілевський, 33. Еммануель Окодува (Нігерія), 70. Андрій Ярмоленко.

Список "В":

Воротарі - 55. Олександр Рибка, 74. Артем Кичак;

Півзахисники - 9. Микола Морозюк, 49. Роман Зозуля;

Нападаючий: 22. Артем Кравець