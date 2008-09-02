Воронін теж залишив Англію

09:34, 02 вересня 2008
Футбол 2012
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Українського нападника здали в оренду

Український нападник в клубі «Ліверпуль» Андрій Воронін перейшов до німецького клубу «Герта» (Берлін) на правах сезонної оренди. Про це стало відомо у понеділок. Після того як минулого року Воронін здійснив перехід до Прем’єр-ліги з леверкузенського «Байера», він намагався закріпитися у основному складі «Ліверпуля». На його рахунку загалом 6 голів у 27 зіграних матчах за «червоних».

Німецька хвиля

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