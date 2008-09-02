Капітан «Шахтаря» просить вибачення у вболівальників і Ахметова

Капітан Футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) хорват Даріо СРНА просить вибачення у вболівальників і президента клубу Ріната АХМЕТОВА за погану гру команди в Чемпіонаті України.

Про це говориться в заяві Д.СРНА, поширеному прес-службою «Шахтаря».

«Сьогодні такий момент, коли не можна мовчати. Наші уболівальники повинні знати, що ми думаємо з приводу того, що відбувається з командою. Перш за все, скажу всім, хто любить «Шахтар», що нам соромно. Соромно за ту гру, яку ми показуємо останнім часом», - заявляє капітан.

Він нагадує, що «якихось два місяці тому ця сама команда виграла все, що було можливо: Кубок країни, Чемпіонат, Суперкубок, вийшла в Лігу чемпіонів». «Це означає, що у нас хороші гравці, хороший тренер, авторитетний колектив. Але зараз у «Шахтаря» наступив складний період, ми жахливо граємо. За це я прошу вибачення у уболівальників як капітан команди, як футболіст», - відзначає Д.СРНА.

Він завіряє, що «нелегко доводиться і нашому тренерові Мірче ЛУЧЕСКУ». «Але ви повинні знати, що команда йому вірить. Все, що ми виграли в «Шахтарі», - все це було досягнуто разом з ЛУЧЕСКУ», - підкреслює капітан «гірників».

Д.СРНА також висловлює розуміння, «як зараз важко нашому президентові». «Рінат АХМЕТОВ - унікальна людина, яка робить все для гравців, для «Шахтаря», для шанувальників футболу. Ми його дуже образили своїми невдачами, а він заслуговує бачити свою команду переможною. Прошу його пробачити нас», - додає капітан.

Він відзначає, що «попереду «Шахтар» чекають складні матчі» і «гравцям буде украй важко».

«Я обіцяю, що мине десять днів, які ми будемо в збірних, ми повернемося, і все буде інакше. Вболівальники побачать той «Шахтар», якого вони люблять і поважають. Все, що ми зробили не так, спокутуватимемо на полі під час гри», - підкреслює капітан «Шахтаря».

«Нам треба лише небагато часу. Нехай уболівальники наберуться трохи терпіння і підтримають нас. Разом ми здолаємо наші труднощі», - обіцяє Д.СРНА.

Як повідомляв УНІАН, після семи турів Чемпіонату України «Шахтар» набрав 7 очок, займаючи в турнірній таблиці лише 11-е місце з 16-ти. Донецька команда відстає від свого принципового суперника – київського «Динамо» - на 9 очок, а від лідера Чемпіонату – донецького «Металурга» - на 11.