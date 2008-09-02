Закінчився 7-й тур Чемпіонату України з футболу

Вчора зіграно останній матч 7-го туру Чемпіонату України з футболу.

Дніпро - Металіст 2:0 (Калиниченко 27, Ротань 29).

Нагадаємо, що раніше зіграли:

Шахтар - Металург З 2:2 (Фернандіньо 36 пен., Селезньов 45 - Челядинський 73, Алозіє 80)

Зоря – Кривбас 1:2 (Джихані 74 - Бартулович 3, 59)

Динамо - Металург Д 1:0 (Бангура 16)

Іллічівець - Ворскла 1:3 (Воробей 64 - Сачко 33, Маркоскі 69, Джуричич 76)

ФК Харків - Карпати 1:1 (Батиста 66 - Фурта 83)

Таврія - Чорноморець 1:3 (Гоменюк 86 - Косирін 54, 59, Вітті 68)

ФК Львів – Арсенал 0:1 (Олійник 30).

Таким чином Динамо перервало переможну серію Металурга Д, який, утім, залишається на чолі таблиці з 18 очками. На два очки менше у Динамо, ще на два - у Ворскли, ще на два у сьогоднішніх суперників: Металіста й Дніпра, - і ще на два - у Чорноморця.

По 9 очок - одразу в чотирьох команд: Зорі, Металурга З, Кривбасу й Арсеналу.

Дві команди - по 7 очок (Шахтар, Карпати), дві - по 5 (ФК Львів і ФК Харків).

Таврія - 4 очки, Іллічівець - 3.