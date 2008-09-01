Матч Динамо - Металург Д закінчився бійкою

Київське Динамо в нервовому матчі завдало першої поразки в цьому чемпіонаті лідерові турніру донецькому Металургові.

Матч лідерів вітчизняного чемпіонату виявився прісним видовищем на тлі того, що влаштувало Динамо зі Спартаком минулої середи. Трохи більше половини стадіону, багато боротьби і грубість, на порядок менше моментів і, як підсумок, скромна перемога киян.

В одному з епізодів Ель Каддурі щось наговорив Фернандешу і той ударив динамівського марокканця по обличчю. Далі почалася справжня бійка, під час якої більше за всіх руками махав Діакате, відзначає Football.ua.

У результаті арбітр матчу показав чотири червоні картки: динамівцеві Діакате, гравцям Металурга Фернандешу і Чечеру, а також тренерові Металурга Ніколаю Костову.

Ось що про події на полі заявили учасники сутички з боку динамівців:

Бадр Ель Каддурі: "Якщо Ви бачили, він мене ударив головою в обличчя. Навіщо він це зробив? Я підкотився під нього, а він навмисне наступив мені шипами на спину. Я намагався поговорити з ним, і тут він мене вдарив. Все це бачили, і це безумовна червона картка".

Папе Діакате: "Цей хлопець ударив Бадра, і той впав на землю. Він вчинив недобре. Але я хотів лише розняти гравців, а рефері сказав, що я когось ударив. Але це футбол".

Коментар на сайті донецького Металурга:

"На 88-ій хвилині трапився епізод, який викликав численні розмови. Каддурі спровокував Воловика і ударив того по нозі, після того, як м`яч вийшов за межі поля. До Каддурі підійшов Фернандеш, і вони почали щось говорити один одному. І тут Каддурі впав, як підкошений. Прибігли футболісти двох команд, тренерський штаб і обслуговуючий персонал. Почалося з`ясування стосунків. Після чого арбітр, незрозуміло з якої причини видалив двох футболістів «Металурга» Вячеслава Чечера і Рікардо Фернандеша і всього одного киянина - Папе Діакате. Чому арбітр так вчинив, пояснити неможливо. Вкотре дії арбітрів, в поєдинку з «Динамо», викликають масу нарікань".