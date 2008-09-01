У Відні пригадають ЄВРО-2008

22 - 24 вересня у Відні пройде 8-а Конференція УЄФА для тренерів європейських збірних "UEFA EURO 2008 Experience", присвячена фінальній стадії ЄВРО-2008, повідомляється на офіційному сайті УЄФА uefa.com.

У столиці Австрії представники УЄФА і тренери національних команд проаналізують тренерську роботу в ході турніру, а також обговорять, наскільки важливо для наставника бути хорошим лідером. Крім того, будуть підняті питання суддівства і травм.

Подібні зустрічі, повідомляють в УЄФА, проходять регулярно. На них обговорюються питання техніки і тактики, які піднімалися в ході масштабних міжнародних турнірів.