Одеський аеропорт прийматиме 3 тисячі пасажирів на годину

Реконструкція діючого і будівництво нового пасажирського терміналу міжнародного аеропорту «Одеса» дозволить збільшити пропускну спроможність аеропорту в період проведення Євро-2012 до 2 тис. 725 пасажирів на годину.

Як повідомили УНІАН в міськуправлінні інформації, це передбачено проектом реконструкції і модернізації, який має реалізувати інвестор-переможець міжнародного конкурсу в листопаді поточного року.

Остаточне оновлення Одеського аеропорту керівництво Одеської мерії вважає одним із головних завдань підготовки Одеси до Євро-2012. За розрахунками фахівців, пасажирський термінал, який будуватиметься, дозволить приймати 1 тис. 300 пасажирів за годину, наявний пасажирський термінал - 725 пасажирів, тимчасовий термінал - 700 пасажирів.

Загальний об`єм фінансових ресурсів, які знадобляться для проведення реконструкції і розвитку міжнародного аеропорту «Одеса», складе близько 250 млн. дол.

Нагадаємо, зараз за дорученням Комісії по вибору стратегічного партнера для реконструкції і модернізації Одеського аеропорту спеціальні міські служби здійснюють перевірку документів, професійні і фінансові можливості 7 компаній, які подали заявки для участі в конкурсі.

Згідно повідомлення міськуправління інформації, це - одеське ТОВ «Гепард плюс», харківські ТОВ «Нью Систем АМ» і «Альпарі +», австрійське АТ «Аеропорт Відня», фірма «EQT Infrastructure Limited» з Гернсі (один з Нормандських островів, що входять до складу Великобританії), кіпрське підприємство «СЕ Power Holdings Limited» і іспанська компанія «Elecnor S. А.». Ці фірми підтвердили готовність вкласти в реконструкцію аеропорту щонайменше 250 млн. дол.

Довідка УНІАН. Одеський аеропорт розташований на земельній ділянці площею 570,8 га. На підприємстві працюють 1 тис. 55 осіб. Минулого року об`єм реалізації послуг аеропорту склав 66 млн. 587 тис. грн., балансовий прибуток – 18 млн. 344,3 тис. грн., рентабельність – 23,5%.