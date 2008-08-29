Розпочато фінансування реконструкції ”Олімпійського”

З 28 серпня Київська міська державна адміністрація планує розпочати перерахування коштів на авансування проектно-вишукувальних робіт замовнику ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський". Про це заявив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві у справах сім’ї, молоді та спорту України, підставою для початку фінансування стало прийняте 20 серпня 2008 року розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський".

Надходження коштів на рахунок НСК "Олімпійський" дозволить розпочати фінансування робіт з реконструкції головної арени країни в ході підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Прогнозна кошторисна вартість всього будівництва становитиме 1500 млн. гривень. На будівельно-монтажні роботи планується витратити 1050 млн. гривень. Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями проектування має становити близько 200 млн. гривень.

Завершення робіт з реконструкції НСК "Олімпійський" заплановано на грудень 2010 року. За погодженням з експертами УЄФА введення в експлуатацію головної спортивної арени має відбутися не пізніше червня 2011 року.