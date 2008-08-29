Аеропорт «Київ» перейшов на роботу за новим розкладом

З 15 серпня 2008 року через початок робіт з реконструкції аеродрому міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни) працює відповідно до нового розкладу. Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку.

Згідно з повідомленням, приймання і відправлення авіарейсів здійснюється лише з 6 до 10 і з 17 до 22 години, в решту часу в аеропорту здійснює ремонтні роботи ВАТ «Південьзахідшляхбуд», яке виграло тендер на закупівлю робіт з реконструкції аеродрому. Підприємство вже почало монтаж асфальтобетонного заводу, необхідного для здійснення будівельних робіт.

Після реконструкції аеродрому аеропорт зможе приймати літаки типу Вoeing-737 і нижчого класу. Пропускна спроможність наявного терміналу після ремонту збільшиться на 240 пас./год., а запланований новий термінал зможе пропускати 220 пас./год.

Також уже заплановано реконструкцію привокзальної площі з перенесенням тролейбусного кільця і будівництвом відкритого паркінгу. Місткість паркінгу становитиме 175 автомобілів.

Уже виконано розроблення майстер-плану, проект реконструкції аеродрому, модернізації аеродромних систем, розроблено ескізний проект реконструкції теперішнього терміналу та будівництва нового терміналу, опрацьовуються зауваження до нього, надані Укрінвестекспертизою.

Довідка УНІАН. На сьогодні аеродром у Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 з обмеженнями за масою та інтенсивністю польотів, а також Ан-24, Як-40. Аеровокзал має пропускну спроможність 300 пас./год.

Змінами до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. №107, передбачаються заходи на підготовку аеропорту вартістю 231,4 млн. грн., зокрема за рахунок коштів державного бюджету – 131,4 млн. грн., за рахунок інших джерел – 100,0 млн. грн.

Змінами до Порядку використання 2008 року коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції та ремонту аеропортів державної та комунальної власності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 №604, передбачено 63,56 млн. грн. на реконструкцію аеродрому.