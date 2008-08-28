Ющенко: ВР має ухвалити закони по Євро-2012

Під час третьої сесії Верховної Ради України парламент має ухвалити закони, визначені коаліційною угодою як першочергові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив під час зустрічі з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ напередодні відкриття чергової сесії парламенту.

Оцінюючи значення третьої сесії Верховної Ради України, Президент висловив переконання, що вона стане справжнім тестом на існування коаліції.

« Доля коаліції на сьогодні в руках самої коаліції, а не Конституційного Суду України. Злагоджене результативне голосування стане найбільш дієвим доказом того, що коаліція існує, чого щиро прагне Президент України », - заявив він.

На думку глави держави, досягнення визначених цілей потребує консолідації всередині коаліції.

У цьому зв`язку Президент України запропонував активізувати роботу Ради коаліції, яка має: забезпечити узгодження позицій партнерів по коаліції; запропонувати погоджений порядок денний роботи парламенту, до якого обов`язково мають бути включені і низка законопроектів, на необхідність прийняття яких неодноразово вказував глава держави.

Президент наголосив на тому, що першочерговим завданням, яке стоїть на порядку денному, для Коаліції демократичних сил залишається виконання Коаліційної угоди в частині прийняття парламентом законопроектів, які були визначені в угоді як першочергові.

Зокрема, Президент нагадав, що на сьогодні повністю реалізовано лише три пункти відповідного додатку, п`ять пунктів реалізовано частково, негативне рішення було прийнято щодо трьох законопроектів.

На переконання В.ЮЩЕНКА, одними з перших питань, які мають бути включені до порядку денного третьої сесії, є:

прийняття в цілому тих проектів законів, які були прийняті парламентом за основу (« Про опозицію », « Про внесення змін до закону України « Про місцеві державні адміністрації », « Про внесення змін до Закону України « Про місцеве самоврядування »);

термінове прийняття нової редакції закону « Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти ». Адже « ручне управління » процесом державних закупівель, яке здійснюється сьогодні урядом відповідно до схваленого ним Тимчасового порядку, викликає дедалі більше нарікань;

результативне голосування за неодноразово провалений законопроект про скасування пільг народних депутатів України.

Що стосується підсумків реалізації коаліційної угоди в цілому, то вони є ще більш невтішними. З-поміж майже двохсот законопроектів, передбачених Програмою коаліції, на сьогодні до парламенту внесено 42, а прийнято в цілому лише 11.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності завершення Україною процесу виконання зобов`язань, взятих при вступі до Світової організації торгівлі, які мають дотримуватися беззастережно, зокрема, прийняття закону « Про внесення змін до Закону України « Про Митний тариф » з урахуванням пропозицій Президента України.

В.ЮЩЕНКО також нагадав про необхідність прийняття усіх законопроектів, пов`язаних з підготовкою України до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Говорячи про необхідність прийняття ухвалених в першому читанні законопроектів щодо проведення судової реформи, які ініціював глава держави, В.ЮЩЕНКО вкотре закликав не розглядати пропоновані законодавчі зміни з позиції окремих особистостей, які очолюють сьогодні ті чи інші судові інстанції. « Ці законопроекти потрібні Українському народові та державі, яка взяла на себе відповідні зобов`язання перед європейською спільнотою », - наголосив він.

Президент також нагадав про пакет антикорупційних законопроектів, що були ухвалені в першому читанні ще у грудні 2006 року і до цього часу не розглядалися парламентом.

Йшлося також про необхідність прийняття низки економічних законопроектів.

Президент висловив сподівання, що парламент напередодні 75-ї річниці Голодомору підтримає його законодавчу ініціативу щодо встановлення відповідальності за заперечення Голодомору.