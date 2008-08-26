Шевченко попрощався з уболівальниками ”Челсі”

Форвард збірної України Андрій ШЕВЧЕНКО, який сьогодні офіційно оформить перехід з футбольного клубу "Челсі" до "Мілана", попрощався з уболівальниками англійського клубу.

А.ШЕВЧЕНКО подякував прихильникам "Челсі", відзначивши, що вони підтримували його впродовж тих двох років, коли він виступав за лондонську команду, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

25 серпня український нападаючий пройшов у "Мілані" медичне обстеження. Віце-президент італійського клубу Адріано ГАЛЛІАНІ заявив в інтерв`ю офіційному сайту команди, що контракт з А.ШЕВЧЕНКОМ буде підписаний 26 серпня. У повідомленнях на сайтах "Мілана" і "Челсі" підкреслюється, що інформація про фінансову сторону переходу А.ШЕВЧЕНКА є конфіденційною.

А.ШЕВЧЕНКО перейшов з "Мілана" до "Челсі" в травні 2006 року, але за два роки не зміг закріпитися в основному складі лондонської команди. Два роки тому "Челсі" заплатив за українця 30 мільйонів фунтів стерлінгів.