Бубка: у Пекіні українці показали найкращий результат

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА відзначає, що на XXIX Олімпійських іграх у Пекіні українські спортсмени показали найкращий результат за всю історію незалежності нашої країни. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НОК України.

«Національна збірна України в Пекіні виборола 27 нагород (7 – золотих, 5 – срібних, 15 – бронзових), це найкращий результат за всю історію незалежності нашої країни. Тому хочу подякувати усім спортсменам, тренерам, лікарям, масажистам, президентам федерацій, міністерству, всім, хто брав безпосередню участь у підготовці олімпійців», – наголосив С.БУБКА.

На запитання журналістів стосовно того, що перед Іграми був зовсім інший прогноз, президент НОК відповів так: «До прогнозів у спорті я ставлюся вкрай негативно, це невдячна справа. Я не знаю жодного спортсмена, яки би на Олімпійських іграх виступав не на максимумі своїх можливостей, та і самі Ігри річ не передбачувана”. На думку С.БУБКИ, “такий успіх нашої збірної, це заслуга, перш за все, самих спортсменів та їх тренерів. Це великий аванс нам на майбутнє, адже український спорт має безліч проблем, на які треба реагувати негайно».

За словами С.БУБКИ, найбільшим розчаруванням Олімпіади стали два випадки з допінгом. «Це прикро і для нас і для всіх наших співвітчизників. Федерації вже найближчим часом мають провести детальний аналіз ситуацій, щодо своїх спортсменів та винести відповідні рішення», – зазначив президент НОК.

«Взагалі організація Ігор XXIX Олімпіади пройшла на досить високому рівні, Лондону буде дуже важко у 2012 році», – підкреслив на завершення С.БУБКА.

Як повідомляє НОК, сьогодні востаннє Український олімпійський дім в Пекіні приймав спортивних героїв.

Олімпійський чемпіон з боксу у вагові категорії до 57 кг Василь ЛОМАЧЕНКО, срібна призерка з бігу на 1500 метрів Ірина ЛІЩИНСЬКА, бронзові призери Олімпіади Вікторія ТЕРЕЩУК (сучасне п’ятиборство), Тарас Данько (вільна боротьба, вагова категорія до 84 кг), Наталія ТОБІАС (біг на 1500 м), Денис ЮРЧЕНКО (стрибки з жердиною), Анна БЕЗСОНОВА (художня гімнастика) та їхні тренери приймали вітання.

«Здобуті вами 27 олімпійських нагород – подарунок усім нашим співвітчизникам до Дня Незалежності України. Ви – справжні герої, які подарували незабутні враження та позитивні емоції усім, хто протягом 16 змагальних днів переживав і вболівав за вас», – наголосив С.БУБКА.

Заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Мирослав ДУТЧАК також подякував усім спортсменам за їхні виступи та повідомив, що у липні 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, згідно з яким, чемпіони та призери Ігор XXIX Олімпіади та їхні тренери щомісяця протягом 2-х років отримуватимуть за «золото» – 15 тис. грн., за «срібло» – 12 тис. грн., за «бронзу» – 10 тис. грн. Також Уряд України збільшив винагороди і тепер вони становлять таку суму: перше місце – 700 тис. грн., друге місце – 500 тис. грн., третє місце – 350 тис. грн.

Голова правління ВАТ «Родовідбанк» Денис ГОРБУНЕНКО також порадував олімпійців: ще до Олімпійських ігор було прийнято рішення, що Олімпійський чемпіон від банку отримає 50 тис. грн., срібний призер – 35 тис. грн., бронзовий – 25 тис. грн.

Свої подарунки отримали і волонтери, які протягом усієї Олімпіади були поруч з українським штабом.