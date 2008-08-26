СБУ дозволили залучати іноземні спецслужби
11:08, 26 серпня 2008Футбол 2012
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Для забезпечення безпеки Євро-2012
Уряд України дозволив СБУ залучити іноземні спецслужби для проведення антитерористичних операцій і для забезпечення безпеки Євро-2012.
Про це повідомив керівник Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв`ю ізраїльському журналісту Шимону БРИМАНУ.
За його словами, відповідне рішення Кабмін прийняв за ініціативою СБУ.
Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, це означає, що наступного року СБУ має право задіювати представників іноземних авіакомпаній і різних спецслужб в антитерористичних навчаннях і операціях на рівноправній основі, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.
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