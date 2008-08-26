Експерти УЄФА відзначають суттєвий прогрес у підготовчому процесі України до Євро-2012.

Про це вони сказали за результатами інспекційного візиту в Україну, що тривав з 18 серпня і завершився сьогодні, повідомили УНІАН у прес-службі Національного агентства України з питань Євро-2012.

Зокрема, експерт з питань стадіонів Марк ТІММЕР звернув увагу на якісні зміни у питанні реконструкції НСК «Олімпійський» та початку будівництва стадіону у Львові. У свою чергу експерти з транспортної інфраструктури схвально оцінили результати початку реконструкції автошляхів та залізничних сполучень України.

У свою чергу голова Національного агентства з питань Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО зазначив, що "це дає підстави говорити, що під час проведення Стратегічної ради УЄФА у Ньоні 27 вересня буде остаточно розвіяно будь-які сумніви щодо проведення чемпіонату в Україні та Польщі».

Як повідомлялося, інспектори УЄФА 18 серпня ознайомилися з ходом підготовчих робіт у Києві, 19 серпня – Харкові, 20 серпня відвідали Львів та Дніпропетровськ, а 21 серпня – Одесу та Донецьк.