Віце-прем‘єр-міністр Іван Васюник сподівається на позитивні висновки інспекторів УЄФА

Віце-прем‘єр-міністр Іван ВАСЮНИК прогнозує, що висновки інспекторів УЄФА, які перебувають в Україні, будуть кращими, ніж попередні.

Про це він сказав у Львові після засідання обласного Оргкомітету та зустрічі з експертом УЄФА з аеропортів Пітером ХЕМПСОНОМ, повідомляють у прес-службі віце-прем`єра.

“Я мав розмову з експертом УЄФА і він сказав, що побачене зараз справило на нього позитивне враження, відтак ми сподіваємося, що висновки експертів будуть позитивнішими”, - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, інспектори побачили, що Україна чітко дотримується плану, запропонованого УЄФА під час зустрічі у Відні, особливо щодо аеропортів. “Вони побачили, що план, презентований Україною у Відні, виконується крок за кроком і без затримок. У всіх шести аеропортах почалися роботи з проектування нових злітних смуг і терміналів”, - наголосив віце-прем’єр.

Також урядовець відзначив прогрес у вирішенні питання з будівництвом Львівського стадіону до “Євро-2012”, на місці будівництва якого вже розгортається будівельний майданчик. Він висловив сподівання, що впродовж наступних кількох днів, максимум за тиждень, буде підписано угоду між замовником будівництва, Львівською міськрадою, з генпідрядником – компанією «Альпіна».

І.ВАСЮНИК підкреслив, що практично всі доручення, яких було майже 30, виконано урядом, міською владою і Львівською облдержадміністрацією, що свідчить про прогрес у виконавській дисципліні структур, які займаються підготовкою до «Євро-2012». Він позитивно оцінив рішення Львівської міськради про фінансування будівництва стадіону коштами міського бюджету, але додав, що таке рішення у жодному разі не виключає пошуку можливостей залучення інвесторів до будівництва.

Віце-прем‘єр вважає, що Львів зараз має усі підстави бути виключеним з зони високого ризику щодо готельного господарства та розміщення вболівальників. До того ж, за його словами, уряд погодився на формулу солідарного фінансування ремонтів і будівництва муніципальних доріг у Львові.