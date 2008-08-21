Гурвіц упевнений, що Одеса прийматиме матчі ЄВРО-2012

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ упевнений, що Одеса - одне з найпідготовленіших до прийому матчів ЄВРО-2012 міст.

«Темпи підготовки до прийому матчів Чемпіонату ЄВРО-2012, мені здається, дають надію, що Одеса стане основним приймаючим українським містом. Ми робимо для цього все необхідне», - передає слова мера одеський інформаційний портал od-news.com.

Водночас Е.ГУРВІЦ сказав, що не пов`язує перспективи зміни статусу міста з можливим виключенням Львова з числа приймаючих матчі ЄВРО-2012 українських міст.

Як повідомлялося раніше, 20-21 серпня в Одесі працює група експертів УЕФА, які оглядають тренувальні бази «Відрада», «Совіньон», «Архітекторська» і вивчають перспективи реконструкції Міжнародного аеропорту «Одеса».