Восени Укрзалізниця придбає 7 високошвидкісних поїздів

Вже у жовтні-листопаді поточного року, в рамках підготовки залізничного транспорту України до Євро-2012, Укрзалізниця придбає сім високошвидкісних поїздів з примусовим нахилом кузова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку, про це сказав перший заступник Генерального директора Укрзалізниці Микола ЛУХАНІН, звітуючи про підготовку вітчизняних залізниць до Євро-2012 перед експертам УЄФА.

Він повідомив, що у 2010-2011 роках Укрзалізниця планує придбати ще сім таких поїздів, розрахованих на велику кількість місць та оснащених кафе-баром і спеціальним вагоном для інвалідів.

Перший заступник Гендиректора Укрзалізниці зазначив, що для впровадження в Україні швидкісного руху пасажирських поїздів наразі тривають ремонтно-будівельні роботи на напрямках з Києва до Донецька, Дніпропетровська та Львова. “Ми працюємо водночас на всіх основних напрямках – і західному, і східному”, - сказав він.

М.ЛУХАНІН поінформував, що вже здійснено ремонтно-колійні роботи на загальну суму 18,25 млн євро і роботи по господарству сигналізації та зв’язку, електрифікації та модернізації пристроїв електропостачання на суму майже 2,5 млн. євро.

Крім того, за його словами, під час проведення Чемпіонату на вокзалах будуть відкриті спеціальні каси для вболівальників, у яких пасажирів обслуговуватиме персонал зі знанням англійської мови.

“Я хочу запевнити, що залізничники впораються з завданням по перевезенню вболівальників, - сказав М.ЛУХАНІН. - Ми маємо досвід перевезення при великих напливах людей, а пропускна спроможність залізниць дозволяє запускати достатню кількість додаткових потягів”, - додав він.