Укравтодор відремонтує автошляхи до Євро-2012 за 40 млрд грн

На виконання робіт з ремонту та будівництва автошляхів до Євро-2012 передбачено понад 40 млрд грн., з яких більше 26 млрд – кошти державного бюджету і майже 14 млрд – кредитні ресурси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку, про це сказав заступник Голови Укравтодору Микола БЕРЕЗОВСЬКИЙ, доповідаючи про готовність дорожньої інфраструктури експертам УЄФА.

“Основні моменти, на яких ми зосереджуємо увагу – приведення до ладу мережі доріг, що з’єднують приймаючі міста, під’їздів до аеропортів та міжнародних автомобільних пунктів пропуску”, - зазначив М.БЕРЕЗОВСЬКИЙ. Він додав, що в першу чергу увага звертається на західний напрямок, де капітально ремонтуються дороги на маршрутах зі Львова до міжнародних автомобільних пунктів пропуску.

За словами заступник Голови Укравтодору, під час підготовки до Євро-2012 буде побудовано 236 км нових доріг, реконструйовано 225 км існуючих доріг та капітально відремонтовано 4 тис. 147 км доріг.

“Ми ведемо паралельні роботи на різних ділянках доріг”, - зазначив М.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.