Уряд затвердив проект будівництва лінії метро в Донецьку загальною кошторисною вартістю 5,6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, терміни будівництва даної лінії розтягнуто в часі.

«Терміни розтягнуто в часі, до Євро (чемпіонат 2012 року з футболу – УНІАН) ми зробимо», - сказав він.

За словами міністра, проектом будівництва першої черги метрополітену в Донецьку передбачається будівництво лінії метро від Олімпійського стадіону до станції «Пролетарська» і локомотивного депо.

Довідка УНІАН. Будівництво метрополітену в Донецьку почалося в 1992-1993 рр., роботи ведуться дотепер.

У 2006 році Кабмін затвердив Державну програму будівництва і розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки вартістю 9,5 млрд. грн. Згідно з програмою, Донецьку передбачається виділити на будівництво метро 1,2 млрд. грн., зокрема, 846 млн. грн. - з держбюджету, 241 млн. грн. - з обласного і 118 млн. грн. - з міського бюджетів.

У 2006 році на будівництво метро в Донецьку було витрачено 23 млн. грн.

У держбюджеті на 2007 рік для робіт з прокладання донецького метрополітену було передбачено 72,2 млн. грн.

Після запуску першої лінії будуватиметься друга лінія метро, що зв`язує центр міста із залізничним вокзалом. У проекті будівництво ще однієї - третьої лінії метро.