У Донецьку до Євро-2012 дефіцит номерів у 5-зіркових готелях

Сьогодні в Донецьку до чемпіонату Європи з футболу 2012 року існує дефіцит номерів у 5-зіркових готелях і надлишок - у 3- і 4-зіркових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, згідно з вимогами УЄФА, «за балансом, якщо говорити про Донецьк і прилеглі території, розташовані в радіусі доставки уболівальників, на сьогоднішній день є дефіцит 5-зіркових готелів – 416 номерів, плюс - надлишок 4-зіркових готелів – 488 номерів і 3-зіркових готелів - на 188 номерів».

«Це з урахуванням тих номерів, за якими є інвестиційні проекти і потенційні інвестори, плюс ті, з якими є сьогодні домовленості та гарантії власників, що на період Євро-2012 вони зможуть прийняти гостей», - сказав мер.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що будівництво готелів – «це не державна програма, а інвестиційна програма», тому бізнесмен має бачити надалі перспективу і окупність готелю після проведення чемпіонату. «І не треба себе обдурювати, що бізнесмен, який хоче побудувати об`єкт нерухомості, не думає про те, як його об`єкт окупатиметься», - заявив він.

Узагальнюючи проблему, мер висловив думку, що «різниця між 4-ма і 5-ма зірками готелів неістотна для футбольних уболівальників», і пояснив: «Припустимо, в чому полягає комфортність 5-зіркового готелю - там має бути 100 номерів, на них має бути 70% паркувальних місць; якщо це двоповерховий готель, то обов`язково має бути ліфт, має бути відділення SPA, всілякі водні послуги тощо».

«Я думаю, що якщо цих трьох послуг не буде, на вболівальниках це не позначиться. На останньому чемпіонаті європейцям вдалося переконати, що, дійсно, можна так», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.