Збірна України провела останню репетицію перед стартом ЧС-2010

У середу, 20 серпня, національна збірна України провела товариську зустріч проти команди Польщі, яка стала для підопічних Олексія МИХАЙЛИЧЕНКА останньою репетицією перед стартом кваліфікаційного циклу ЧС-2010.

З мінімальним рахунком - 1:0 - перемогу святкували «синьо-жовті», повідомляє ФФУ.

У складі господарів відзначився Сергій КРАВЧЕНКО, скориставшись передачею Андрія ВОРОНІНА з правого флангу.

Україна − Польща − 1:0.

Гол: КРАВЧЕНКО (45+2).

Україна: П’ЯТОВ, ЯРМАШ, МИХАЛИК, ЧИГРИНСЬКИЙ, ШЕВЧУК, НАЗАРЕНКО (Гай, 73), ТИМОЩУК (ЛЕВЧЕНКО, 63), КРАВЧЕНКО (КАЛИНИЧЕНКО, 66), ГОЛАЙДО (МАНДЗЮК, 90+3), ВОРОНІН (ШЕВЧЕНКО, 46), МІЛЕВСЬКИЙ (ГОМЕНЮК, 58).

Польща: ФАБІАНСКІ, КОКОШКА (ЗАГОРСЬКИЙ, 46), ГОЛАНСКІ (КОВАЛЬЧИК, 19), ДУДКА, СМОЛЯРЕК (ГЕРРЕЙРО, 46), КЖИНОВЕК, ЄЛЕНЬ (ПАВЛОВСЬКИЙ, 79), ЖЕВЛЯКОВ, БЛАЩИКОВСЬКИЙ (МАЄВСЬКИЙ, 60), ЛЕВАНДОВСЬКИЙ, МУРАВСЬКИЙ (ПОЛЬЧАК, 46).

На післяматчевій прес-конференції наставник національної збірної України зазначив, що він загалом задоволений діями своїх підлеглих. «На відміну від нашої команди, поляки брали участь у чемпіонаті Європи, в них добре налагодженні ігрові зв’язки. Ми ж поки що перебуваємо у пошуку основного складу, який кожного разу зазнає змін. Відчувається, що хлопцям не вистачає взаємного розуміння. Попри все, гравці виконали ті завдання, про які ми домовлялися», - сказав МИХАЙЛИЧЕНКО.

За словами тренера, селекційний процес продовжується. «До матчу з Білорусією кандидати у збірну проведуть ще по два-три матчі у чемпіонаті та єврокубках, і я не виключаю появи у національній команді нових імен. Можу сказати, що футболісти залишилися задоволеними станом газону та підтримкою вболівальників, але я все ж таки сподіваюся, що на наступному матчі у Львові на стадіоні «Україна» вільних місць не залишиться».