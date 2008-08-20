Львів`яни просять німців допомогти з підготовкою до Євро-2012

Делегація Львівської міської ради сьогодні відвідує Німеччину з робочим візитом, під час якого заплановані переговори щодо подальшої співпраці в рамках розвитку інфраструктури міста до ЄВРО-2012.

Як повідомляють у Львівській міськраді, під час візиту передбачено провести дві зустрічі в Лейпцигу та Франкфурті.

В Лейпцигу міські посадовці планують зустрітись з компанією «Verkehrs-Consalt», що займалась підготовкою комунального транспорту міста до чемпіонату світу з футболу в Німеччині в 2006 році. «Ми залучаємо цю компанію до співпраці в рамках надання допомоги, яка фінансується урядовою агенцією GTZ», - зауважив начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради Сергій КІРАЛЬ.

«Verkehrs-Consalt» надаватиме підтримку Львову в рамках підготовки міста до ЄВРО-2012 у визначенні нових проектів, навчанні персоналу та програмному забезпеченні для контролю за рухом транспорту.

Натомість у Франкфурті відбудеться зустріч із представниками німецького банку KfW, під час якої буде обговорено питання надання гранту 500 тис. євро на розробку та ще 20 млн євро на реалізацію т.з. Urban Mobility Plan (плану реалізації проектів покращення системи транспорту і доріг Львова). Ще одним важливим аспектом візиту стане аналіз посадовцями міської ради техніко-економічного обгрунтування Євроколії, що був здійснений за фінансової підтримки банку KfW.

За результатами поїздки буде домовлено про план дій з реалізації проектів за підтримки GTZ та механізм використання 500 тис. євро грантових коштів від банку KfW. Цей механізм включає заходи з проведення відкритого тендеру, запрошення учасників, вибір переможця, укладання угоди і саму реалізацію проектів.