Донецька залізниця готується до ЧЄ-2009 серед молоді

Донецька залізниця активно веде реконструкцію ділянки Донецьк—Маріуполь, що допоможе на належному рівні провести Чемпіонат Європи з футболу серед молоді у 2009 році.

Про це інформує офіційний сайт Донецької ОДА.

На першому етапі запланована модернізація ділянки Донецьк—Волноваха: шести вокзальних комплексів, постів для чергових на переїздах, платформ, перонів, а також усіх будівель і споруд, які входять до інфраструктури ділянки. Впроваджуються сучасні енергозберігаючі технології, реконструюються будівлі, встановлюються металопластикові вікна й двері, застосовуються фасадні системи з обов’язковим утепленням стін, оновлюється покрівля; усі будівлі мають автономне енергоопалення.

Упорядковується та озеленюється територія. Кожна станція запроектована в спеціальній кольоровій гамі, що підкреслить її індивідуальність.

У проектних розробках окрема увага приділяється покращенню сервісу для пасажирів, а також для людей з обмеженими фізичними можливостями. На станціях створюються пандуси та туалети для інвалідів. Крім цього, будуть значно покращені умови праці (нова техніка й меблі) для залізничників.

Другий етап розпочнеться в середині вересня, він передбачає комплексну модернізацію ділянки Волноваха—Маріуполь. На сьогоднішній день виконано приблизно 60% робіт від усього запланованого об’єму.