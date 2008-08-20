Аеропорт «Київ» прийматиме туристів на європейському рівні

Аеропорт «Київ» («Жуляни»), який має статус міжнародного з пунктом пропуску пасажирів через державний кордон України, після реконструкції діючого терміналу та будівництва нового у 2,5 рази збільшить відправку пасажирів і пасажиропотік становитиме 550 осіб на годину.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, інформуючи про хід реконструкції аеропорту, повідомляє прес-служба КМДА.

Крім того, за словами першого заступника мера, європейського рівня сягне якість обслуговування пасажирів.

А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що реконструкції підлягають: аеродром (посилення несучої спроможності аеродромних покриттів – штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, місць стоянок літаків, перону); діючий пасажирський термінал та привокзальна площа.

«Після модернізації об’єкту в аеропорті з’явиться новий міжнародний пасажирський термінал пропускною спроможністю 250 пасажирів на годину та критий паркінг на 500 автомобілів», - зазначив перший заступник голови КМДА.

Він додав, що реконструкція аеродрому триватиме до квітня 2009 року, а всі інші об’єкти будуть реконструйовані до 2012 року.

В КМДА нагадують, що реконструкція аеропорту «Київ» («Жуляни») здійснюється в рамках підготовки столиці до проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».