ФІФА заборонила відбірковий матч в Грузії

ФІФА вирішила перенести на нейтральне поле відбірковий матч чемпіонату світу-2010 між збірними Грузії та Ірландії, який відбудеться 6 вересня.

У заяві ФІФА говориться, що таке рішення викликане недавніми подіями в Грузії, що вплинули на безпеку всередині країни, повідомляється на сайті uefa.com.

ФІФА додала, що уважно стежила за ситуацією в Грузії, а також звернула увагу на прохання УЄФА - Європейський футбольний союз раніше запропонував всім грузинським клубам проводити свої єврокубкові матчі на нейтральній території.

Футбольна федерація Грузії (ФФГ) до 26 серпня повинна визначитися, де національна команда прийме ірландців 6 вересня.

У цій зустрічі грузини будуть номінальними господарями.