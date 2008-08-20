ФІФА заборонила відбірковий матч в Грузії
13:17, 20 серпня 2008Футбол 2012
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Шукають нейтральне поле
ФІФА вирішила перенести на нейтральне поле відбірковий матч чемпіонату світу-2010 між збірними Грузії та Ірландії, який відбудеться 6 вересня.
У заяві ФІФА говориться, що таке рішення викликане недавніми подіями в Грузії, що вплинули на безпеку всередині країни, повідомляється на сайті uefa.com.
ФІФА додала, що уважно стежила за ситуацією в Грузії, а також звернула увагу на прохання УЄФА - Європейський футбольний союз раніше запропонував всім грузинським клубам проводити свої єврокубкові матчі на нейтральній території.
Футбольна федерація Грузії (ФФГ) до 26 серпня повинна визначитися, де національна команда прийме ірландців 6 вересня.
У цій зустрічі грузини будуть номінальними господарями.
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