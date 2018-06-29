Про туманні перспективи євро-стадіону у Львові

Після майже річних безплідних балачок на тему світлого майбутнього для України від Євро-2012 сталося те, що й повинно було статися – як завжди несподівано прибула планова інспекція УЄФА, вирішальна для Євро в Україні. Кожне місто-господар майбутнього футбольного свята готувалося до неї по-своєму, однак такої бурхливої і водночас безрезультативної діяльності, яка розгорнулася у Львові, небуло, мабуть, ніде (столиця з її ТРК "Троїцьким" та НСК "Олімпійським", як і належить, поза конкуренцією).

Тож що мали у місті Лева. Спочатку – запаморочення від успіху, запевнення мера Андрія САДОВОГО та місцевої влади про бліцкриг із будівництвом нового стадіону тощо. Однак чим далі, тим меншим ставав табір оптимістів і до серпня, здається, таким залишився лише міський голова. А.САДОВИЙ продовжував запевняти, що активний переговорний процес з інвесторами та підрядниками триває і дуже успішно. Напевно, довіряючи градоначальнику, депутати міськради з легким серцем пішли на літні канікули. Але…

Почався серпень, а інвестора, готового вкласти 1 млрд грн (орієнтовно стільки коштує будівництво спорткомплексу) все ще не було. Перспектива посрамитися на всю країну і на всю Європу спонукала міську владу шукати спонсора в пожежному порядку і його знаходять. Ні, це не хтось з вітчизняних акул бізнесу, це, як в усі віка в Україні, "коли чубляться пани…" тягар відповідальності лягає на плечі людей, громади.

4 серпня 76 депутатів Львівської міськради проголосували за ухвалу «Про укладення управлінням капітального будівництва договору генерального підряду будівництва у м. Львові на вул. Стрийська – кільцева дорога стадіону на не менш ніж 33 000 глядачів, який відповідає сучасним вимогам УЄФА для проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи». Суть цього рішення проста – розпочати будівництво спортивної арени, витративши на це 80 млн грн із бюджету розвитку Львова.

Відповідно до цієї ухвали міська рада виділяє кошти із 220 млн грн, передбачених у бюджеті розвитку міста на фінансування усіх об’єктів до "Євро-2012". Проте наразі остаточний список цих об’єктів не ухвалений, а буде прийматися восени, коли й визначать на які об`єкти потратити решту 140 млн грн.

От і все, питання ніби вирішене, інспекторам УЄФА є що показати, але чи повірять вони, що через 20 місяців будівництво успішно завершиться після того, як у самому Києві лише за активних зусиль Президента Віктора ЮЩЕНКА з третього разу почали реально демонтувати ТРК "Троїцький" – головну перешкоду на шляху до мрії у столиці. Що вже казати про Львів, від якого центральна влада знаходиться дуже далеко.

Крім цього, не все так просто в самому місті. Громадський форум Львова відразу ж після рішення міськради виступив з відкритою заявою і закликав львів’ян замислитися: чи доцільно, щоб такою дорогою, без перебільшення, ціною відбулися у Львові дві гри футбольного чемпіонату? ГФЛ підозрює, що ціною такого масштабного будівництва для міста стануть не збудовані садочки та школи, не відремонтовані дахи, розбиті дороги (адже річний бюджет міста теж 1 млрд грн, як і вартість стадіону). Активісти громадськості запропонували вирішити такі важливі для міста питання суто шляхом референдуму. А якими будуть його результати – однозначно передбачити важко.

18 серпня ГФЛ провела невелике дослідження громадської думки і визначила, що за відповідної роз’яснювальної роботи мера не підтримають. Якщо ставити питання "Чи згодні львів’яни на будівництво нової спортивної арени за кошти міського бюджету?" – більшість відповідає ствердно. Але якщо додати, що все це –заради двох ігор, а в результаті місто може залишитися без ремонту дитсадків, шкіл та ЖКГ – позиції змінюються з точністю до навпаки.

Те ж саме стосується й інших шляхів наповнення скарбниці євро-стадіону, запропонований міською владою, – отримання кредиту та продаж комунальної власності, а саме об’єктів нерухомості та земельних ділянок. От якраз 18 серпня прийнято рішення припинити дію восьмимісячного мораторію та відновити аукціонний продаж землі. Але це теж неоднозначно сприймається громадою, оскільки існують побоювання, що місто розпродасть всю свою нерухому власність, і знову ж таки заради двох ігор у 2012 році.

На цьому тлі запевнення міського голови А.САДОВОГО та його заступників про те, що є зекономлені кошти з минулого року, а гроші, що виділять на спортивну арену, не віднімуть у дітей, видаються досить оптимістичними і їм хочеться вірити. Але це останній шанс мерської команди довести свою управлінську ефективність. Депутати міськради, визнаючи, що 4 серпня голосували за 80 мільйонів будучи припертими в глухий кут, не збираються далі терпіти. Більшість з них налаштовані рішуче і готові, у разі відсутності реальних зрушень у підготовці до футбольного чемпіонату, вже у вересні ініціювати розпуск міськради та перевибори міського голови Львова.

Але не можна просто критикувати львівську владу, не помічаючи результатів її роботи. Як би там не було, а все ж можна похвалитися підписаним договором генпідряду з австрійською компанією Alpine Bau та фактичним початком 15 серпня будівництва спортивної арени. І не важливо, що на визначеній ділянці лише скосять траву, знімуть родючий шар грунту та встановлять огорожу будмайданчику. Все ж хочеться бути оптимістом і вірити, що зроблено перший, найважчий, крок і "процес пішов". Не було б пізно...

P.S. Експерти УЄФА перевіряють стан підготовки спортивної інфраструктури українських міст-господарів (з 18 по 22 серпня) і вже затвердили звіт Львова, знизивши ризики будівництва стадіону з високого рівня до середнього. Але ж у Харкові чи Одесі показники можуть бути кращими, інспектори не говорять свої оцінки. Про імовірне рішення виконкому УЄФА ми дізнаємося після зустрічі у Ньоні 15 вересня, коли будуть вироблені рекомендації щодо остаточного визначення міст, в яких пройдуть матчі чемпіонату. І буде дуже прикро, якщо рішення Виконавчого комітету поважного Союзу європейських футбольних асоціацій буде не на користь Львова.

Володимир Сидоренко, за повідомленнями офіційного сайту Львівської міськради, “Львівського порталу”, "Західної інформаційної корпорації" та порталу ZAXID.NET. Фото ZIK ("Західної інформаційної корпорації").