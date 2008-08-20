Експерти УЄФА затвердили звіт Львова щодо будівництва стадіону

Експерти УЄФА повідомили, що оцінку ризиків будівництва стадіону у Львові буде знижено з високого рівня до середнього.

Таким є результат підсумкової звітної наради по підготовці стадіонів та тренувальних полів за участю експертів УЄФА та представників міст, приймаючих ЄВРО-2012, повідомляють у Львівській міськраді.

За словами директора департаменту ЄВРО-2012 Олега ЗАСАДНОГО, інспектори УЄФА вислухали його презентацію, а також поставили кілька запитань представникам Альпіни (генпідрядника будівництва стадіону у Львові - УНІАН), які були присутні на нараді, та надали схвальну оцінку підготовці Львова до ЄВРО в частині будівництва стадіону та підготовки тренувальних полів.