У Львові сьогодні товариський матч між збірними України та Польщі

Сьогодні на стадіоні «Україна» о 19:00 годині відбудеться товариська зустріч з футболу між національними збірними командами України та Польщі.

Як повідомляють у Львівській міськраді, вперше організацію футбольного матчу за участю національної команди України покладено на органи місцевої влади.

«Федерація Футболу України розглядає цю зустріч як останню репетицію перед відповідальним матчем із збірною Білорусії у відбірковому циклі до чемпіонату світу 2010 року, який пройде у ПАР» - сказав заступник виконавчого директора ФФУ Василь ЗАБРОДА.

За словами голови Федерації футболу Львівської області Ярослава ГРИСЬО, під час матчу будуть вжиті заходи підвищеної безпеки.

Я.ГРИСЬО також зазначив, що на поєдинку буде присутній віце-прем’єр міністр України Іван ВАСЮНИК та представник від УЄФА, який відповідає за підготовку стадіону до ЄВРО-2012.