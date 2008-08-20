Експерти УЄФА інспектують аеропорт Дніпропетровська

Сьогодні у Дніпропетровську експерти УЄФА знайомляться з підготовкою місцевого аеропорту до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації, під час зустрічі з керівництвом аеропорту відбудеться презентація частини виконання генерального плану підготовки летовища до майбутнього чемпіонату, огляд об’єктів, що знаходяться у стадії будівництва чи реконструкції.

Вчора група експертів УЄФА ознайомилася зі станом тренувальної бази ФК "Дніпро".

Свої висновки та обґрунтовані оцінки експерти УЄФА нададуть після 22 серпня. Тоді ж вони зроблять остаточні висновки щодо підготовки до футбольного чемпіонату усіх регіонів України, що прийматимуть у себе Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, з 18 по 22 серпня в Україні працює група експертів УЄФА, які визначають стан підготовки інфраструктури, транспорту, спортивних баз, стадіонів до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в кожному із міст, в яких відбудуться матчі чемпіонату.